Pomeriggi insieme, torna il doposcuola nelle primarie di Ponte alla Chiassa, Giovi e Ceciliano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Promosso dall'associazione “Il mondo di Clè” e con il patrocinio del Comune di Arezzo torna il progetto “Pomeriggi insieme”, programma di attività ludico-ricreative pomeridiane e aiuto compiti organizzato presso le scuole “Pitagora” di Ponte alla Chiassa, “Pier Tommaso Caporali” di Giovi e Arezzonotizie.it - Pomeriggi insieme, torna il doposcuola nelle primarie di Ponte alla Chiassa, Giovi e Ceciliano Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Promosso dall'associazione “Il mondo di Clè” e con il patrocinio del Comune di Arezzoil progetto “”, programma di attività ludico-ricreative pomeridiane e aiuto compiti organizzato presso le scuole “Pitagora” di, “Pier Tommaso Caporali” di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Ponte dell'Acquedotto di Gravina torna ad essere fruibile : inaugurazione e visite guidate nelle giornate FAI d'autunno - 000 voti ottenuti al Censimento I Luoghi del Cuore nel 2020: un contributo da FAI e Intesa Sanpaolo di 25. . Il Ponte dell'Acquedotto di Gravina torna ad essere fruibile grazie agli oltre 25. 000 € destinato a un progetto per l’illuminazione scenica e di sicurezza del percorso pedonale e degli archi. (Baritoday.it)

La nuova piscina di Ponterosso - dopo il restyling torna operativo il centro natatorio - ANCONA - La Piscina di Ponterosso torna ad essere operativa. Dopo il restyling avviato ad ottobre 2021, l’impianto natatorio tornerà ad ospitare numerosi atleti di tutte le età. “Da oggi la piscina di Ponterosso torna ad essere aperta in via sperimentale; – spiega l’Assessore agli impianti... (Anconatoday.it)

La Magia del Natale torna a Carroponte. C’è anche Vinicio Capossela. Tutte le info - Già, chissà. LA MAGIA DEL NATALE ospiterà due imperdibili spettacoli serali: Lo Chapiteau delle Meraviglie sarà infatti la cornice in cui farà tappa, venerdì 13 e sabato 14 dicembre, il tour italiano ed europeo di Vinicio Capossela “Conciati per le feste”, con cui l’artista presenterà il nuovo album in uscita il 25 ottobre. (Dailymilan.it)