Paura al bar, cliente si scaglia contro la barista con un’ascia dopo una lite (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Terrore nel Viterbese, dove un uomo di 60 anni armato di ascia si è scagliato contro una barista dopo una lite. Fanpage.it - Paura al bar, cliente si scaglia contro la barista con un’ascia dopo una lite Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Terrore nel Viterbese, dove un uomo di 60 anni armato di ascia si ètounauna

Ubriaco si rifiuta di pagare le birre e si scaglia contro clienti e barista - . L'uomo, un cittadino straniero ubriaco, è entrato nel bar di viale Alessandrino e ha iniziato a distubare le. Tensione lo scorso pomeriggio in un bar all'Alessandrino quando un uomo, dopo aver consumato diverse birre ed essersi rifiutato di pagarle, ha aggredito le persone presenti nel locale. (Romatoday.it)

“Voleva pagare il caffè un euro”. Spray urticante e pugni al barista. “Situazione fuori controllo” - A lui è stato consegnato un documento in 14 punti per migliorare la vivibilità del quartiere. Quanto successo è vergognoso, mi chiedo cosa si aspetti a intervenire”, non usa mezzi termini Chiara Caridi, proprietaria del Grand Hotel Adriatico di via Masofiniguerra. Ad essere aggredito ieri mattina Fu Jianwen, il 42enne titolare del bar il Cantuccio, proprio all’angolo con via Palazzuolo. (Lanazione.it)

Francolise : palpeggia la barista contro la sua volontà - arrestato 24enne marocchino - Uno dei presenti, udite le grida della ragazza, non ha esitato a comporre il numero di emergenza “112” e a chiedere aiuto ai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. Dovrà rispondere di violenza sessuale. Appena la ragazza si è avvicinata il giovane l’ha spinta all’interno bloccandola alle spalle e, nonostante il tentativo della stessa di divincolarsi e le grida di aiuto, ha ... (Casertanotizie.com)