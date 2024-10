Parla il nuovo Vicario di Roma: “Il Giubileo? Non solo cantieri. La Capitale ricucirà le sue ferite” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre, al termine dell'Angelus, Papa Francesco ha annunciato l'indizione di un Concistoro - che si terrà il 7 e 8 dicembre prossimi - per la creazione di ventuno nuovi cardinali. Tra questi c'è anche mons. Baldassare Reina, fino a quel momento vicegerente, nominato nuovo Vicario del Pontefice per la Diocesi di Roma. La carica era vacante dal 6 aprile, quando il Papa aveva rimosso il cardinale Angelo De Donatis.Mons. Reina, con che animo ha appreso la decisione del Papa di nominarla Suo più stretto collaboratore nell'amministrazione della Capitale, di cui il Pontefice stesso è Vescovo? «Quando è arrivata la notizia del Concistoro mi trovavo in una parrocchia della Diocesi per amministrare le Cresime. L'ho appresa intorno alle 12,40 quando è finita la Messa. Iltempo.it - Parla il nuovo Vicario di Roma: “Il Giubileo? Non solo cantieri. La Capitale ricucirà le sue ferite” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre, al termine dell'Angelus, Papa Francesco ha annunciato l'indizione di un Concistoro - che si terrà il 7 e 8 dicembre prossimi - per la creazione di ventuno nuovi cardinali. Tra questi c'è anche mons. Baldassare Reina, fino a quel momento vicegerente, nominatodel Pontefice per la Diocesi di. La carica era vacante dal 6 aprile, quando il Papa aveva rimosso il cardinale Angelo De Donatis.Mons. Reina, con che animo ha appreso la decisione del Papa di nominarla Suo più stretto collaboratore nell'amministrazione della, di cui il Pontefice stesso è Vescovo? «Quando è arrivata la notizia del Concistoro mi trovavo in una parrocchia della Diocesi per amministrare le Cresime. L'ho appresa intorno alle 12,40 quando è finita la Messa.

