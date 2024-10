“Operazione strana” della Juve: Thiago Motta non lo voleva (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli ultimi rumors di calciomercato non escludono la partenza del calciatore già nella prossima sessione di gennaio. Le ultime È il ‘caso’ della Juventus, perché fin qui ha giocato pochissimo nonostante le grandi attese. E, soprattutto, rispetto all’investimento fatto soltanto qualche mese fa. Thiago Motta (LaPresse) – calciomercato.itParliamo ovviamente di Douglas Luiz, dopo Koopmeiners l’acquisto più costoso di Giuntoli nello scorso calciomercato estivo. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Aston Villa Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo di € 50 milioni“, recitava il comunicato bianconero dello scorso 30 giugno”. La suddetta cifra è pagabile “in quattro esercizi”. Calciomercato.it - “Operazione strana” della Juve: Thiago Motta non lo voleva Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli ultimi rumors di calciomercato non escludono la partenza del calciatore già nella prossima sessione di gennaio. Le ultime È il ‘caso’ntus, perché fin qui ha giocato pochissimo nonostante le grandi attese. E, soprattutto, rispetto all’investimento fatto soltanto qualche mese fa.(LaPresse) – calciomercato.itParliamo ovviamente di Douglas Luiz, dopo Koopmeiners l’acquisto più costoso di Giuntoli nello scorso calciomercato estivo. “ntus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Aston Villa Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo di € 50 milioni“, recitava il comunicato bianconero dello scorso 30 giugno”. La suddetta cifra è pagabile “in quattro esercizi”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Operazione Formosa per truppe Usa e Cina : cosa c'è dietro la strana manovra - Per la prima volta in assoluto, truppe di Washington e Pechino hanno preso parte ad un'esercitazione militare congiunta guidata dalle Forze armate brasiliane. È successo nell'ambito dell'Operazione Formosa. (Ilgiornale.it)

Inter - Marotta : "Sogno la Champions. Lukaku operazione più strana e positiva nella storia del club" - Giuseppe Marotta alza l`asticella per l`Inter: `Grazie Oaktree per la fiducia. Il sogno è vincere la Champions League`. Il presidente e am... (Calciomercato.com)