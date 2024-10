Oman, mecca per le missioni archeologiche italiane: ce ne sono 11 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ott. (askanews) – Nel 2023 il Ministero degli Esteri ha sostenuto 279 missioni attraverso la concessione di contributi (209) o riconoscimenti istituzionali: 11 di queste missioni sono attualmente in Oman. Gli archeologi italiani sono presenti nel Sultanato fin dagli anni settanta, accolti calorosamente dalle autorità Omanite, che hanno trovato nelle università italiane partner affidabili per sostenere la ricerca sulla ricca storia dell’Oman. Le università italiane hanno così avviato una profonda e proficua collaborazione con le controparti locali, attraverso un dialogo costante che ha portato ad attività congiunte, pubblicazioni e approfondimenti, insieme alle Autorità Omanite. In diversi casi alcuni dei ricercatori sono diventati consulenti del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, incrementando ulteriormente le sinergie con il mondo accademico italiano. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ott. (askanews) – Nel 2023 il Ministero degli Esteri ha sostenuto 279attraverso la concessione di contributi (209) o riconoscimenti istituzionali: 11 di questeattualmente in. Gli archeologi italianipresenti nel Sultanato fin dagli anni settanta, accolti calorosamente dalle autoritàite, che hanno trovato nelle universitàpartner affidabili per sostenere la ricerca sulla ricca storia dell’. Le universitàhanno così avviato una profonda e proficua collaborazione con le controparti locali, attraverso un dialogo costante che ha portato ad attività congiunte, pubblicazioni e approfondimenti, insieme alle Autoritàite. In diversi casi alcuni dei ricercatoridiventati consulenti del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, incrementando ulteriormente le sinergie con il mondo accademico italiano.

