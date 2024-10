Sport.quotidiano.net - Nadal: “Sinner e Alcaraz incredibili, saranno i padroni del tennis”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per Rafail Six Kings Slam sarà una delle ultime occasioni per scendere in campo dopo l’annuncio del suo ritiro a giusto un mese dall’inizio delle Finals di Coppa Davis che, come lo stesso spagnolo afferma,l’evento indicato come sipario della sua carriera. Alla vigilia del torneo,torna a parlare di coetanei, nuove leve e aspettative. Parole al miele sul rivale Djokovic Le prime parole sono dedicate a Novak Djokovic, affrontato l’ultima volta ai Giochi di Parigi e che condivide con lui l’ultimo tabellone della sua carriera: “Abbiamo giocato tante volte e sono sempre state grandi sfide - le parole del maiorchino - lui è un grande rivale. Mi ha spinto ai più alti livelli, al limite, e credo sia una sensazione reciproca: ci siamo davvero spinti a un livello altissimo.