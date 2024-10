Liberoquotidiano.it - Mo: Hezbollah, 'lanciati razzi nel nord di Israele durante la notte'

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Beirut, 16 ott. (Adnkronos) -ha reso noto di aver effettuato quattro attacchi missilisticilasulla "città occupata di Safed", neldie sulle aree di Dalton, Dishon e Yiftah. In un post sui social, il Partito di Dio ha affermato che un "grande bombardamento di" è stato lanciato su Safed, e che sono statianche contro le posizioni di artiglieria israeliane in due delle altre tre aree nelche sono state prese di mira. L'esercito israeliano ha riferito in precedenza che "circa 50 lanci" sono stati rilevati mentre attraversavano il Libano verso ildinelle prime ore di stamattina. "Alcuni" dei lanci sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea israeliani mentre "sono stati rilevati incidenti nella regione", ha detto l'esercito, che non ha precisato s ci sono vittime o danni alle infrastrutture.