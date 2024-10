Gaeta.it - Ministri della difesa ue si riuniscono per rafforzare la missione unifil in libano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente videoconferenza tra idi 16 Paesi europei, organizzata dai rappresentanti italiani e francesi, ha messo in luce la comune intenzione di esercitare una pressione diplomatica e politica su Israele. Questo incontro si è reso necessario a causa delle crescenti tensioni nella regione del sude mira a definire strategie condivise per garantire la stabilità e la sicurezzadelle Nazioni Unite seguendo l’evoluzionesituazione.e la necessità di una presenza stabile inIl contingente di, l’operazione delle Nazioni Unite in, svolge un ruolo cruciale nel mantenere la stabilità e nel monitorare i conflitti sporadici nella regione.