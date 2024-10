Medjugorje sconvolge la sua vita: lascia la caserma ed entra in convento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La storia che stiamo per raccontarvi è qualcosa di molto speciale: la vita di una giovane donna carabiniere viene sconvolta da Dio, al punto di lasciare tutto e prendere i voti. Ma cosa le è accaduto a Medjugorje? Uno sconvolgimento in senso positivo, in quanto “a quella chiamata non si poteva, certo, dire di no”. L'articolo Medjugorje sconvolge la sua vita: lascia la caserma ed entra in convento proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Medjugorje sconvolge la sua vita: lascia la caserma ed entra in convento Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La storia che stiamo per raccontarvi è qualcosa di molto speciale: ladi una giovane donna carabiniere viene sconvolta da Dio, al punto dire tutto e prendere i voti. Ma cosa le è accaduto a? Uno sconvolgimento in senso positivo, in quanto “a quella chiamata non si poteva, certo, dire di no”. L'articolola sualaedinproviene da La Luce di Maria.

