Mattarella a Parma per festeggiare 90 anni di Parmigiano Reggiano

Il presidente della Repubblica è arrivato nel tardo pomeriggio a Parma per partecipare alla cerimonia per il novantesimo della fondazione del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Sergio Mattarella ha raggiunto il Teatro Regio dove ad accoglierlo, oltre alle autorità locali, c'era il presidente del

Sergio Mattarella celebra i 90 anni del Parmigiano Reggiano al Teatro Regio di Parma - La celebrazione del suo novantesimo anniversario non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza della tradizione, della cultura gastronomica e degli agricoltori che lavorano per mantenere viva questa tradizione. Il conduttore Federico Quaranta ha guidato la serata, portando il pubblico attraverso vari momenti di intrattenimento e riflessione sul significato ... (Gaeta.it)

Mattarella torna a Parma : ospite d'onore del Consorzio del Parmigiano Reggiano - Il Consorzio del Parmigiano Reggiano festeggia i 90 anni dalla celebrazion e tra gli invitati alla festa ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. . . Il capo dello Stato tornerà a Parma lunedì 7 ottobre, ospite d’onore della cerimonia '90 Anni di Futuro', in programma al Teatro Regio. (Parmatoday.it)