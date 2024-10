Manovra 2025, Meloni soddisfatta: “Redditi, salari, lavoro, salute e famiglia. Fatto un buon lavoro senza aumentare le tasse” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Soddisfazione e compattezza. Sono queste le parole chiave usate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta a Bruxelles a margine del summit Ue-Consiglio Cooperazione del Golfo, per descrivere l'approvazione della Manovra di bilancio. L'articolo Manovra 2025, Meloni soddisfatta: “Redditi, salari, lavoro, salute e famiglia. Fatto un buon lavoro senza aumentare le tasse” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Soddisfazione e compattezza. Sono queste le parole chiave usate dalla presidente del Consiglio Giorgia, intervenuta a Bruxelles a margine del summit Ue-Consiglio Cooperazione del Golfo, per descrivere l'approvazione delladi bilancio. L'articolo: “unle” .

Giorgia Meloni a Bruxelles : soddisfazione per la manovra di bilancio approvata dal governo - Questa strategia, indicata come guida principale per le politiche future, è stata progettata in modo da garantire che le risorse siano impiegate in maniera efficace, mirando a produzioni e investimenti di lungo termine che possano sostenere l’economia italiana. Focus su lavoro, salari e famiglia Un elemento centrale della nuova manovra è il sostegno a vari settori, come il lavoro e i salari. (Gaeta.it)

Meloni - 'orgogliosa di una manovra seria e di buon senso' - "Sono molto orgogliosa e soddisfatta" della manovra e "voglio ringraziare Antonio Tajani, Matteo Salvini, il ministro Giorgetti e tutti i ministri. E' una manovra seria e di buon senso". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo. (Quotidiano.net)

“Questo è il massimo che possiamo fare”. Manovra - così Meloni ha piegato Tajani e Salvini : - Con una prova “muscolare”, avrebbe zittito i due alleati: “Questo è il massimo che possiamo fare”. Il tempo delle polemiche è finito. Leggi anche: Manovra, via libera a interventi da 30 miliardi. “Come avevamo promesso – scrive la premier- non ci saranno nuove tasse per i cittadini”. La premier ha sottolineato come i sacrifici per banche e manager, auspicati dal centrosinistra, alla fine sono ... (Thesocialpost.it)