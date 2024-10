Maltempo, bimbi chiusi a scuola a Celle (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 17.00 A causa del Maltempo nel Savonese, si segnalano importanti allagamenti a Calice Ligure e Celle Ligure. Qui il sindaco ha lanciato un appello "a far rimanere i bambini a scuola, al primo piano, fino a nuovo ordine". "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave", dice Beltrame. "Il torrente Ghiare è in preallerta e una grossa frana è caduta sull'Aurelia". Il sindaco ha sospeso ogni attività didattica per domani. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 17.00 A causa delnel Savonese, si segnalano importanti allagamenti a Calice Ligure eLigure. Qui il sindaco ha lanciato un appello "a far rimanere i bambini a, al primo piano, fino a nuovo ordine". "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave", dice Beltrame. "Il torrente Ghiare è in preallerta e una grossa frana è caduta sull'Aurelia". Il sindaco ha sospeso ogni attività didattica per domani.

