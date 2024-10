Made in Sud, il comico Alessandro Bolide trovato sul parapetto del balcone di casa: salvato dalla polizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Momenti di grande apprensione per il comico napoletano Alessandro Bolide, noto soprattutto per le sue esibizioni a “Made in Sud”. Nella mattina di oggi, Bolide è stato trovato in una situazione preoccupante, sul parapetto del balcone della sua abitazione a Poggioreale, quartiere di Napoli. La polizia è intervenuta tempestivamente, riuscendo a salvarlo. Il comico ha poi confermato l’accaduto sui suoi canali social, ringraziando tutti coloro che gli hanno manifestato affetto e solidarietà. “Passerà anche questo momento”, ha scritto, scusandosi per il gesto e mostrando gratitudine per i numerosi messaggi di sostegno ricevuti. L’episodio ha scosso i fan e il mondo dello spettacolo, poiché Bolide è da anni una figura molto amata per la sua comicità e la sua capacità di far sorridere il pubblico. Thesocialpost.it - Made in Sud, il comico Alessandro Bolide trovato sul parapetto del balcone di casa: salvato dalla polizia Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Momenti di grande apprensione per ilnapoletano, noto soprattutto per le sue esibizioni a “in Sud”. Nella mattina di oggi,è statoin una situazione preoccupante, suldeldella sua abitazione a Poggioreale, quartiere di Napoli. Laè intervenuta tempestivamente, riuscendo a salvarlo. Ilha poi confermato l’accaduto sui suoi canali social, ringraziando tutti coloro che gli hanno manifestato affetto e solidarietà. “Passerà anche questo momento”, ha scritto, scusandosi per il gesto e mostrando gratitudine per i numerosi messaggi di sostegno ricevuti. L’episodio ha scosso i fan e il mondo dello spettacolo, poichéè da anni una figura molto amata per la sua comicità e la sua capacità di far sorridere il pubblico.

