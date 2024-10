Lombardia: eventi dedicati alle start up per favorire investimenti e innovazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regione Lombardia sta intensificando i suoi sforzi per supportare le start up emergenti in un contesto economico sempre più competitivo. Attraverso l’organizzazione degli ‘startup Days‘ a Milano, che si svolgeranno il 23 e il 29 ottobre, viene creato un ponte tra giovani imprenditori e potenziali investitori. Questa iniziativa, promossa dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha come obiettivo quello di incentivare l’autoimprenditorialità e favorire un dialogo diretto tra i vari attori del settore. Palazzo Lombardia: un hub per l’innovazione Il Palazzo Lombardia rappresenta il cuore pulsante dell’iniziativa, ospitando incontri tra start up, investitori e professionisti dinamici. Questi eventi sono concepiti per facilitare le interazioni dirette, essenziali per la creazione di collaborazioni proficue e per la crescita di nuove imprese. Gaeta.it - Lombardia: eventi dedicati alle start up per favorire investimenti e innovazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regionesta intensificando i suoi sforzi per supportare leup emergenti in un contesto economico sempre più competitivo. Attraverso l’organizzazione degli ‘up Days‘ a Milano, che si svolgeranno il 23 e il 29 ottobre, viene creato un ponte tra giovani imprenditori e potenziali investitori. Questa iniziativa, promossa dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha come obiettivo quello di incentivare l’autoimprenditorialità eun dialogo diretto tra i vari attori del settore. Palazzo: un hub per l’Il Palazzorappresenta il cuore pulsante dell’iniziativa, ospitando incontri traup, investitori e professionisti dinamici. Questisono concepiti per facilitare le interazioni dirette, essenziali per la creazione di collaborazioni proficue e per la crescita di nuove imprese.

Ciclismo - Giro di Lombardia 2024 : startlist e favoriti - Pogacar per entrare sempre più nella storia - Presente anche Primoz Roglic, terzo lo scorso anno e sempre degno dei favori del pronostico quantomeno per un possibile piazzamento sul podio vista anche la vittoria della Vuelta poche settimane or sono. I favori sono tutti per il corridore della UAE Emirates, che ancora una volta potrà contare su una squadra molto competitiva e tutta al suo servizio. (Sportface.it)

