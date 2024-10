Zonawrestling.net - Logan Paul:”Riconosco la grandezza di Jacob Fatu, ma è nella mia lista, lo affronterò”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il solido successo dinel wrestling professionistico, in particolare il suo regno come Campione degli Stati Uniti, ha sicuramente sorpreso i fan. Nonostante il suo regno come United States Champion sia giunto al termine, sembra che ora The Maverick stia puntando a un grande match con, membro della Bloodline, in futuro. Durante il PLE di SummerSlam,ha difeso il suo titolo di Campione degli Stati Uniti contro LA Knight, ma ha finito per perdere contro The Megastar, una cosa che ha sicuramente reso felici i fan. Da allora,è stato assente dalla programmazione televisiva della WWE, ma è inevitabile che ritornerà di nuovocompagnia.