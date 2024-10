Livorno, spaccio di droga: un arresto e una denuncia in via Garibaldi e piazza dei Domenicani (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È di una persona arrestata e un'altra denunciata il bilancio di due interventi della polizia nell'ambito dell'operazione "alto impatto" volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 2.30 di stanotte, mercoledì 16 ottobre, gli agenti hanno notato un giovane di origine Livornotoday.it - Livorno, spaccio di droga: un arresto e una denuncia in via Garibaldi e piazza dei Domenicani Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È di una persona arrestata e un'altrata il bilancio di due interventi della polizia nell'ambito dell'operazione "alto impatto" volta a contrastare lodi sostanze stupefacenti. Intorno alle 2.30 di stanotte, mercoledì 16 ottobre, gli agenti hanno notato un giovane di origine

