Lite tra adolescenti finisce a coltellate, un ferito grave trasferito a Roma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un episodio gravissimo quello avvenuto poco dopo le 14 di oggi a Ferentino, nei pressi del liceo 'Martino Filetico' nel cuore della provincia di Frosinone. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Anagni, un gruppetto di adolescenti è venuto alle mani.Prima le Frosinonetoday.it - Lite tra adolescenti finisce a coltellate, un ferito grave trasferito a Roma Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un episodio gravissimo quello avvenuto poco dopo le 14 di oggi a Ferentino, nei pressi del liceo 'Martino Filetico' nel cuore della provincia di Frosinone. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Anagni, un gruppetto diè venuto alle mani.Prima le

Difende il nipote durante una lite tra adolescenti : lo zio 25enne ucciso a coltellate - Lo scontro e l’arresto dell’aggressore La situazione è precipitata quando il padre del 15enne, furioso, si è recato sotto casa del rivale per chiedere spiegazioni. Di seguito, i dettagli del dramma che ha portato alla morte di un ragazzo innocente e all’arresto di un uomo di 45 anni per omicidio. (Thesocialpost.it)

Lite tra adolescenti in coda a una giostra - 13enne ferito con un taglierino - Una lite per chi sarebbe salito prima su una giostra. Da questo piccolo bisticcio, lo scorso settembre, è scaturita l'aggressione ai danni di un 13enne durante la festa patronale di Buttapietra. Aggressione di cui ora dovranno rendere conto tre minorenni denunciati dai carabinieri per lesioni... (Veronasera.it)