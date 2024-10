Ilrestodelcarlino.it - Le Marche a Cannes con Panatta: allestito il centro fitness dell'hotel Carlton

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Apiro (Macerata), 16 ottobre 2024 - L'” di, in Francia, ha da pochi giorni un cuoreinteramente italiano. La storica struttura alberghieraa Costa Azzurra ha riaperto le porte a marzo 2023, dopo tre anni di lavori di ristrutturazione, scegliendoper l’allestimento’area isotonica del suo esclusivoa cinque stelle “Le C Club& Spa”. Così l’azienda di Apiro (Macerata), nota per la produzione di attrezzature da palestra Made in Italy, ha portato al suo interno 30 macchinari isotonici, principalmentea linea top di gamma “Monolith”, che è stata personalizzata per il cliente.