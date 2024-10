La Russia pagherà (suo malgrado) la difesa e la ricostruzione dell’Ucraina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Commissione Inta dell’Ue ha approvato un provvedimento per il quale i ricavi dei beni della Russia saranno utilizzati dall’Ucraina. Sarà la Russia a pagare la difesa e la ricostruzione dell’Ucraina. A conflitto ancora in corso, ed ormai ad oltre 2 anni e mezzo dall’invasione, l’Unione europea si sta muovendo in una direzione inedita. La Russia pagherà la difesa e la ricostruzione dell’Ucraina (ANSA FOTO) – Notizie.comNelle scorse ore la Commissione per il Commercio internazionale (Inta) ha approvato una particolare forma di sostegno finanziario a Kiev. I deputati a maggioranza hanno votato a maggioranza un prestito eccezionale di 35 miliardi di euro. Tecnicamente, si tratta di assistenza macrofinanziaria (Mfa) per “rispondere alle urgenti esigenze finanziarie dell’Ucraina a fronte della brutale guerra di aggressione della Russia”. Notizie.com - La Russia pagherà (suo malgrado) la difesa e la ricostruzione dell’Ucraina Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Commissione Inta dell’Ue ha approvato un provvedimento per il quale i ricavi dei beni dellasaranno utilizzati dall’Ucraina. Sarà laa pagare lae la. A conflitto ancora in corso, ed ormai ad oltre 2 anni e mezzo dall’invasione, l’Unione europea si sta muovendo in una direzione inedita. Lalae la(ANSA FOTO) – Notizie.comNelle scorse ore la Commissione per il Commercio internazionale (Inta) ha approvato una particolare forma di sostegno finanziario a Kiev. I deputati a maggioranza hanno votato a maggioranza un prestito eccezionale di 35 miliardi di euro. Tecnicamente, si tratta di assistenza macrofinanziaria (Mfa) per “rispondere alle urgenti esigenze finanziariea fronte della brutale guerra di aggressione della”.

