Ilrestodelcarlino.it - La farmacia comunale Bertella si presenta dopo il restyling

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oltre 100mila euro di investimento per riqualificare e migliorare una delle storiche farmacie della città. Verrà festeggiata sabato alle 11 la rinnovata veste della, oggetto di importanti lavori die di interventi di messa in sicurezza degli ambienti operati da S.F.E.R.A., che gestisce 21 farmacie nelle provincie di Bologna e Ravenna. L’investimento di 108 mila euro ha visto in primis la sostituzione completa degli arredi, per migliorare funzionalità, praticità e accoglienza dei clienti con un occhio di riguardo all’identità visiva che uniforma tutte le farmacie del gruppo, e più sicurezza con l’adeguamento della rete impiantistica e il rifacimento del sistema di illuminazione interna.