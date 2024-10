La Cina insiste: "Non rinunceremo mai all'uso della forza su Taiwan" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Cina non prometterà mai di rinunciare all’uso della forza su Taiwan, una posizione che prende di mira le interferenze esterne e la piccola minoranza di separatisti. «Siamo disposti a impegnarci per la prospettiva di riunificazione pacifica con la massima sincerità e impegno - ha detto Chen Binhua, portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo di Pechino sulle ultime manovre Feedpress.me - La Cina insiste: "Non rinunceremo mai all'uso della forza su Taiwan" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lanon prometterà mai di rinunciare all’usosu, una posizione che prende di mira le interferenze esterne e la piccola minoranza di separatisti. «Siamo disposti a impegnarci per la prospettiva di riunificazione pacifica con la massima sincerità e impegno - ha detto Chen Binhua, portavoce dell’Ufficio per gli Affari didel governo di Pechino sulle ultime manovre

La Cina accerchia e spaventa Taiwan : “Disponibili a una riunificazione pacifica - ma in caso contrario siamo pronti a usare la forza” - . Ma non ci impegneremo mai a rinunciare all’uso della forza”, ha messo in chiaro Binhua. La Cina accerchia e spaventa Taiwan: “Disponibili a una riunificazione pacifica, ma in caso contrario siamo pronti a usare la forza” Che la situazione sia grave e stia peggiorando, complici le provocazioni bipartisan che si scambiano la Cina e gli Stati Uniti che appoggiano l’indipendenza di Taiwan, lo ... (Lanotiziagiornale.it)

Cina-Taiwan - la minaccia di Pechino : «Non rinunceremo mai alla forza contro i separatisti» - Intanto il portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo cinese Chen Binhua ha affermato: «Siamo disposti a impegnarci per la prospettiva di riunificazione pacifica con la massima sincerità e impegno. Articolo completo: Cina-Taiwan, la minaccia di Pechino: «Non rinunceremo mai alla forza contro i separatisti» dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)

Cina : “Non rinunceremo mai all’uso della forza su Taiwan”. Ma l’isola rilancia : “Il mondo è con noi” - L’ultima mossa di Pechino è arrivata con le esercitazioni militari “Joint Sword 2024/B” tenutesi il 14 ottobre, una dimostrazione di forza su larga scala che ha visto le forze armate cinesi circondare Taiwan con un blocco aero-navale. Secondo Tsai, l’impatto internazionale delle manovre ha rafforzato il sostegno verso Taiwan, con una condanna unanime, in particolare da parte degli Stati Uniti. (Ilfattoquotidiano.it)