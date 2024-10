La brutale aggressione, i deliri dell'omicida, il processo e la sentenza. La storia del delitto Capovani (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era il 21 aprile del 2023 quando Gianluca Paul Seung colpì a morte la psichiatra davanti all'ospedale Santa Chiara Lanazione.it - La brutale aggressione, i deliri dell'omicida, il processo e la sentenza. La storia del delitto Capovani Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era il 21 aprile del 2023 quando Gianluca Paul Seung colpì a morte la psichiatra davanti all'ospedale Santa Chiara

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brutale aggressione all'uscita dalla discoteca : 26enne picchiato con calci e pugni - Sono in corso le indagini dei carabinieri su una brutale aggressione avvenuta nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre sul lungomare di Sabaudia. Vittima un giovane di 26 anni che vive a Cisterna ed era appena uscito da un festa in discoteca. Tutto è accaduto intorno alle 3 di notte... (Latinatoday.it)

Brutale aggressione in centro - 16enne picchiato a sangue dall'ex dell'amica - Aggredito all'uscita da un ristorante da un "gang" guidata dall'ex ragazzo dell'amica con cui era uscito a mangiare. E' successo nella serata di venerdì 27 settembre a Mogliano Veneto. La vittima è un ragazzino di soli 16 anni a cui il "bullo" ha spaccato le labbra con un tirapugni. Il giovane... (Trevisotoday.it)

Cesano Maderno - c’è un fermo per la brutale aggressione a colpi di mazza in un garage : è un minorenne - I carabinieri in una nota fanno sapere che “le attività investigative intraprese, protrattesi per l’intera notte e la successiva giornata, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in capo ad un minorenne italiano della zona“. La vittima, infatti, si trova ancora in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza, non è ancora fuori pericolo. (Dayitalianews.com)