Juventus bomber a gennaio | cifre e formula annunciate in diretta

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lapensa a un colpo in attacco per, c’è un nome ben preciso per il quale ci sarebbe già ladi acquisto Si entra in una fase di stagione particolarmente calda per la. Che ha iniziato l’annata in maniera abbastanza positiva in termini di risultati e di risposte ottenute da Thiago Motta da parte dei suoi giocatori, per come stanno recependo le sue indicazioni di gioco. Ma che adesso sarà alle prese con una serie di impegni probanti per chiarire il reale livello della squadra e la portata degli obiettivi da raggiungere. Thiago Motta (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Già il prossimo trittico tra Lazio, Stoccarda e Inter potrà dire molto sulle prospettive del club. Uno dei principali problemi sarà legato alle assenze che in questo momento affliggono la compagine bianconera e che riguardano soprattutto il reparto avanzato.