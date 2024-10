In difesa della scrittura a mano e della lettura su carta. Nasce l’intergruppo parlamentare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Scrivere a mano in corsivo e leggere su carta sono abitudini imprescindibili perché stimolano e sviluppano l’emisfero sinistro del cervello, quello che presiede al pensiero logico-lineare. Perdere queste abitudini significherebbe indebolire le capacità mentali dei più giovani. Il digitale, pur rappresentando uno straordinario strumento di innovazione, va governato e soprattutto non bisogna abusarne nel sistema scolastico”. Lo ha detto il segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi e direttore dell’Osservatorio carta, Penna & Digitale, Andrea Cangini, in occasione della presentazione dell’intergruppo parlamentare Scrivere a mano e leggere su carta nell’era del digitale. Formiche.net - In difesa della scrittura a mano e della lettura su carta. Nasce l’intergruppo parlamentare Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Scrivere ain corsivo e leggere susono abitudini imprescindibili perché stimolano e sviluppano l’emisfero sinistro del cervello, quello che presiede al pensiero logico-lineare. Perdere queste abitudini significherebbe indebolire le capacità mentali dei più giovani. Il digitale, pur rappresentando uno straordinario strumento di innovazione, va governato e soprattutto non bisogna abusarne nel sistema scolastico”. Lo ha detto il segretario generaleFondazione Luigi Einaudi e direttore dell’Osservatorio, Penna & Digitale, Andrea Cangini, in occasionepresentazione delScrivere ae leggere sunell’era del digitale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - dalle risorse per il contratto scuola alla Carta docente per i precari fino alle assunzioni dei docenti di sostegno. Le possibili richieste del Ministero - Le possibili richieste del Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Martedì sera è stata varata la manovra 2025 dopo un Consiglio dei Ministri durata oltre 90 minuti. A parte abbiamo già riferito riguardo le misure di carattere generale, ma c'è interesse, soprattutto per il mondo della scuola, quali possono essere i provvedimenti che riguarderanno il settore dell'istruzione. (Orizzontescuola.it)

Carta nuovi nati - nella manovra 2025 mille euro per i genitori : come funziona - Tra le novità della manovra 2025 c'è la Carta nuovi nati da 1000 euro, una misura una tantum a sostegno della natalità, che i genitori potranno utilizzare per far fronte alle prime spese per i figli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manovra 2025 - bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. Modifiche all’assegno unico - confermata la carta “Dedicata a te” - Seguendo la linea tracciata dalla precedente manovra, questa si concentra su una serie di misure volte a fornire un sostegno concreto. . La terza Legge di Bilancio del governo Meloni, con uno stanziamento di 30 miliardi lordi, pone le famiglie, in particolare quelle con figli, al centro dei suoi interventi. (Orizzontescuola.it)