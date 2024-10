Ilprimatonazionale.it - I marginali. La destra austriaca vince le elezioni e ricomincia il mantra della democrazia in pericolo

Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, il seguente articolo sullauscito sul giornale portoghese “o Sol” Roma, 16 ott – Il termine “estrema” è consensuale soltanto quando ci riferiamo al posto in cui i deputati dei partiti così classificati si siedono. Ai nostri giorni, non c’è nessuna formazione politica che si dichiara di estrema, ma questa classificazione viene utilizzata in modo ricorrente sia per i nemici a sinistra, come insulto, sia per la stampa come allerta per una minaccia. L’obiettivo fondamentale è associare questi partiti ai fascismi europei del XX secolo, anche se in molti casi non hanno niente a che vedere con questi. Vedasi il caso del FPÖ, il PartitoLibertà d’Austria, che certe notizie sui risultati dellelegislative di quest’anno ricordavano esser stato “fondato da antichi nazisti”.