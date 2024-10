Gudmundsson: “Io, assolto spero solo di non danneggiare le donne vittime di violenza” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il giocatore della Fiorentina una settimana fa è stato assolto in primo grado dall’accusa di violenza sessuale Golssip.it - Gudmundsson: “Io, assolto spero solo di non danneggiare le donne vittime di violenza” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il giocatore della Fiorentina una settimana fa è statoin primo grado dall’accusa disessuale

Gudmundsson assolto dall'accusa di violenza sessuale - AGI - Albert Gudmundsson è stato assolto oggi dal tribunale distrettuale di Reykjavik dall'accusa di violenza sessuale. Il 27enne centrocampista islandese della Fiorentina era accusato di aver aggredito sessualmente, lo scorso anno, una donna di circa trent'anni, che lo aveva denunciato nell'agosto del 2023, avanzando poi una richiesta di risarcimento. (Agi.it)

