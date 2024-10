Frosinone, 16enne accoltellato all’uscita di scuola: è grave (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è stato ferito gravemente con una coltellata all'addome oggi 16 ottobre dopo essere uscito dalla scuola a Ferentino, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia stato colpito da un coetaneo dopo una lite fuori dal liceo. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è stato feritomente con una coltellata all'addome oggi 16 ottobre dopo essere uscito dallaa Ferentino, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia stato colpito da un coetaneo dopo una lite fuori dal liceo.

Un grave episodio di violenza si è verificato davanti a una scuola, il liceo Martino Filetico di Ferentino, in provincia di Frosinone, dove un liceale di soli 16 anni è stato accoltellato al termine di una lite scoppiata intorno alle 14.

Una lite per futili motivi tra due 16enni è sfociata in un accoltellamento: è successo davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. Il giovane è stato portato in ospedale a Frosinone ma sarà trasferito a Roma. Non sarebbe in pericolo di vita.

