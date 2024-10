Festa determinato: “Gli avellinesi mi amano, e io loro. Ripartiamo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGianluca Festa arriva sorridente come sempre e l’accoglianza di quanti ancora inevitabilmente lo chiamano ancora Sindaco, è di quelle calorose. Come sempre. Come lo è stata la sera della revoca della misura cautelare di arresti domiciliari, l’indomani quando Festa ha girato la città per godersi la ritrovata libertà, e come il giorno della conferenza stampa al Circolo della Stampa di Avellino, dove i suoi legali hanno ripreso tutto l’iter giudiziario dall’arresto alla scarcerazione. Quei cinque lunghi mesi quasi è come se non fossero trascorsi a vedere ogni volta il calore che riceve l’ex Sindaco, ma certamente per il diretto interessato non possono essere cancellati. Ed è per questo che ora Festa, oltre ad essersi ripreso la sua libertà, vuole riprendersi anche la scena politica. E non certo da spettatore. Anteprima24.it - Festa determinato: “Gli avellinesi mi amano, e io loro. Ripartiamo” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGianlucaarriva sorridente come sempre e l’accoglianza di quanti ancora inevitabilmente lo chiancora Sindaco, è di quelle case. Come sempre. Come lo è stata la sera della revoca della misura cautelare di arresti domiciliari, l’indomani quandoha girato la città per godersi la ritrovata libertà, e come il giorno della conferenza stampa al Circolo della Stampa di Avellino, dove i suoi legali hanno ripreso tutto l’iter giudiziario dall’arresto alla scarcerazione. Quei cinque lunghi mesi quasi è come se non fossero trascorsi a vedere ogni volta il calore che riceve l’ex Sindaco, ma certamente per il diretto interessato non possono essere cancellati. Ed è per questo che ora, oltre ad essersi ripreso la sua libertà, vuole riprendersi anche la scena politica. E non certo da spettatore.

