Romadailynews.it - Festa del Cinema di Roma: il 27 ottobre la presentazione del Premio Futura, Spazio Lazio Terra di Cinema

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)DIdella REGIONE– AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica,1ºBando per lo Sviluppo di Sceneggiature Italo-Iberoamericane 2024 Si terrà il 27alle ore 11.15 presso lodidella Regione, – AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica,, all’interno delladeldi, l’evento didel, dedicato allo sviluppo di sceneggiature italo-iberoamericane. Promosso da La Nueva Ola – Festival del cine español y latinoamericano di, e organizzato da Exit Media, ilnasce per favorire la collaborazionetografica tra l’Italia, la Spagna e i Paesi latinoamericani. Il bando, articolato in due categorie di concorso (Italia – Spagna e Italia – America Latina), è rivolto a progetti di lungometraggio, sia di finzione che documentari.