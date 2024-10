Femminicidio a Solero vicino ad Alessandria, uccide la moglie a coltellate e si consegna ai carabinieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie a coltellate a Solero, in provincia di Alessandria, per poi consegnarsi ai carabinieri: indagini in corso Notizie.virgilio.it - Femminicidio a Solero vicino ad Alessandria, uccide la moglie a coltellate e si consegna ai carabinieri Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un uomo di 63 anni ha ucciso la, in provincia di, per poirsi ai: indagini in corso

