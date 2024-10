Thesocialpost.it - Eva morta per un farmaco sbagliato. Il ricordo della mamma: “Era piena di vita”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La città di Lecce è sconvolta dalla tragica morte di Eva, una ragazza di 15 anni deceduta nei giorni scorsi a causa di un’intossicazione dovuta a un eccesso di farmaci. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia , il decesso di Eva è stato causato da un sovradosaggio di colchicina, un potenteche il giovane avrebbe assunto per errore, scambiandolo con melatonina. La madre di Eva, Battistina, ha voluto chiarire che non si è trattato di un gesto volontario, come inizialmente sospettato, ma di un tragico incidente: Eva, stressata dallo studio e influenzata dal ciclo mestruale, avrebbe preso del paracetamolo e poi la colchicina, che si trovava nell’armadietto dei medicinali.