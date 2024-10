Ente Idrico Campano, il Comitato Esecutivo ratifica la nomina del nuovo DG (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato Esecutivo ha deliberato oggi la nomina del direttore generale dell’Ente Idrico Campano, affidando l’incarico al dottor Giovanni Marcello, profilo di comprovata competenza e professionalità per rafforzare ulteriormEnte il percorso amministrativo e gestionale intrapreso dall’Ente, con lo sguardo rivolto all’obiettivo di definire una governance univoca e coerEnte del Servizio Idrico Integrato in Campania e di portare avanti progetti, interventi e opere per dare impulso al programma di tutela della risorsa idrica, riqualificazione infrastrutturale e risanamento ambientale in corso. Anteprima24.it - Ente Idrico Campano, il Comitato Esecutivo ratifica la nomina del nuovo DG Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlha deliberato oggi ladel direttore generale dell’, affidando l’incarico al dottor Giovanni Marcello, profilo di comprovata competenza e professionalità per rafforzare ulteriormil percorso amministrativo e gestionale intrapreso dall’, con lo sguardo rivolto all’obiettivo di definire una governance univoca e coerdel ServizioIntegrato in Campania e di portare avanti progetti, interventi e opere per dare impulso al programma di tutela della risorsa idrica, riqualificazione infrastrutturale e risanamento ambientale in corso.

Caserta : elezioni rinnovo Ente Idrico Campano - quella di Zannini l’unica lista presentata - Le elezioni si terranno il prossimo 27 settembre quando voteranno i 5 sindaci dei comuni oltre i 30 mila abitanti ricompresi in fascia A, ed i 48 sindaci dei comuni tra i 10 mila ed i 30 mila abitanti presenti in fascia B. Per la fascia A, la lista di Acqua al centro è composta da Francesco Matacena, sindaco di Aversa; Gennarino Marotta, consigliere comunale di Mondragone; e Cosimo Cristillo, ... (Casertanotizie.com)

Ente idrico campano - unica lista in campo : Zannini pigliatutto - Il consigliere regionale Giovanni Zannini sembra destinato a dominare le prossime elezioni del Consiglio di Distretto Caserta dell'Ente Idrico Campano (EIC). Grazie alle divisioni all'interno del Partito Democratico (PD) e alla scarsa coesione del centrodestra, Zannini ha saputo sfruttare la... (Casertanews.it)

Ente Idrico Campano - accordo con il Comune di Solofra per il servizio di depurazione - it. “Questo importante risultato è il frutto di un lavoro che parte da lontano e che coinvolge l’Ente Idrico Campano e la Regione Campania, in sinergia con Comune di Solofra, Confindustria Avellino e Consorzio Solofra Depurazione, per garantire un’adeguata organizzazione del servizio di depurazione a Solofra. (Anteprima24.it)