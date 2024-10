“Due morti a meno di un chilometro di distanza”. La strada killer miete altre vittime (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Monta la rabbia nel ravennate, due morti in poche ore sulla strada provinciale Sant’Alberto. A perdere la vita a distanza di meno di 24 ore un uomo di 41 anni ed un di 58. Ironia della sorte, gli incidenti si sono verificati a meno di un km di distanza l’uno dall’altro. Sabato Marco Capozza, aveva a perso la vita nel primo pomeriggio. Estratto dal veicolo in condizioni critiche dopo un tamponamento, a nulla è servito il trasporto d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena dove è deceduto poco dopo. >> “È morto per salvare il suo cane”. Scomparso nel bosco, il corpo di Lucio trovato dai carabinieri: era stata la moglie a dare l’allarme Domenica è morto chilometro 4 della via Sant’Alberto, il ristoratore Antonio Mazzetti in un scontro tra la moto da lui guidata ed un trattore. Una strage alla quale i cittadini chiedono venga messa la parola fine. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Monta la rabbia nel ravennate, duein poche ore sullaprovinciale Sant’Alberto. A perdere la vita adidi 24 ore un uomo di 41 anni ed un di 58. Ironia della sorte, gli incidenti si sono verificati adi un km dil’uno dall’altro. Sabato Marco Capozza, aveva a perso la vita nel primo pomeriggio. Estratto dal veicolo in condizioni critiche dopo un tamponamento, a nulla è servito il trasporto d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena dove è deceduto poco dopo. >> “È morto per salvare il suo cane”. Scomparso nel bosco, il corpo di Lucio trovato dai carabinieri: era stata la moglie a dare l’allarme Domenica è morto4 della via Sant’Alberto, il ristoratore Antonio Mazzetti in un scontro tra la moto da lui guidata ed un trattore. Una strage alla quale i cittadini chiedono venga messa la parola fine.

