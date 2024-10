Due giorni di laboratori per le famiglie alla Reggia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Proseguono alla Reggia di Caserta i laboratori per famiglie organizzati da Opera laboratori. Sabato 19 ottobre alle ore 11 l'evento "Un mandala per l'autunno": Si tratta di un percorso fatto di vibranti emozioni, durante il quale i bambini e i loro accompagnatori saranno accarezzati dai tiepidi e Casertanews.it - Due giorni di laboratori per le famiglie alla Reggia Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Proseguonodi Caserta iperorganizzati da Opera. Sabato 19 ottobre alle ore 11 l'evento "Un mandala per l'autunno": Si tratta di un percorso fatto di vibranti emozioni, durante il quale i bambini e i loro accompagnatori saranno accarezzati dai tiepidi e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

In occasione della "Giornata nazionale delle famiglie al museo" - un laboratorio per la lavorazione di lastre in terracotta di età romana - Domenica 13 ottobre si festeggia la Giornata nazionale delle famiglie al museo, un’occasione speciale che trasforma i luoghi della cultura in spazi condivisi da generazioni diverse, dove imparare, divertirsi, creare ricordi preziosi nei più giovani, incoraggiarli a frequentare questi ambienti... (Riminitoday.it)

Al Museo di Altamura giochi - laboratori e archeologia per la Giornata nazionale delle famiglie al Museo - Il tema scelto per l’edizione 2024, “Un Museo Green” sarà incentrato sulla Sostenibilità ambientale in campo culturale. La vita dell’uomo del Paleolitico, si sa, era strettamente legata all'ambiente naturale e, spostandosi alla continua ricerca di risorse con le quali potersi approvvigionare... (Baritoday.it)

Famiglie e slow food al museo : tour guidati e laboratori del gusto al Doma - L’iniziativa è pensata per avvicinare le famiglie al patrimonio culturale napoletano, stimolando al contempo una riflessione sui temi dell’educazione alimentare e della sostenibilità . . **Programma dell’evento:** – **Tour guidato**: Alla scoperta delle antiche spezierie di San Domenico Maggiore. In collaborazione con Slow Food Napoli e Slow Food Vesuvio, saranno organizzati due laboratori del ... (Ildenaro.it)