Dragon Ball Sparking Zero, come evocare Polunga e quali sono i migliori desideri da scegliere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scopri come evocare Polunga in Dragon Ball Sparking Zero e quali sono i migliori desideri da scegliere per crescere nel gioco. Un modo efficace per arricchire l'esperienza di gioco in Dragon Ball Sparking Zero è sbloccare Polunga e usufruire dei suoi (tre) desideri. Questa potente creatura Namecciana può offrire grandi ricompense, ma per arrivare a lei dovrai prima affrontare diverse sfide. Per poter evocare Polunga, avrai bisogno delle Sfere del Drago di Namecc. Queste sfere non sono comuni come quelle usate per evocare Shenron o Super Shenron, e possono essere ottenute solo attraverso un costante grinding nel gioco (con grinding ci si riferisce al ripetere missioni principali o secondarie con l'obiettivo di potenziare il proprio personaggio evitando così di pagare denaro reale).

