De Luca | Formalizzati gli emendamenti alla legge Calderoli

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) NAPOLI – “Oggi e’ una giornata importante per la Campania e ci auguriamo anche per le istituzioni del nostro Paese. Abbiamo approvato in giunta le proposte alternativesull’autonomia e le invieremo ai presidenti delle Camere. Manderemo anche copia di questo atto a tutti i gruppi parlamentari perche’ decidano in autonomia se promuovere iniziative coerenti con queste nostre proposte”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De(foto), presentando glidella Regionesull’autonomia differenziata e sottolineando che “la Campania e’ statatesta di un movimento politico e di opinione contrarioe all’autonomia differenziata”.