Da dove Elon Musk ha rubato le sue idee: il caso Optimus-Io Robot non è isolato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da anni Elon Musk si ispira alla fantascienza per realizzare prodotti futuristici. Il Cybertruck è già stato paragonato all'auto in acciaio di "Total Recall", Grok è dichiaratamente ispirato a Marvin di "Guida intergalattica per autostoppisti" e lo stesso Optimus prende il nome dal personaggio di Transformers.

“L’obiettivo è costruire città in grado di sostenersi autonomamente su Marte entro 20 anni” : Elon Musk festeggia lo storico recupero del booster di Starship - “I primi viaggi con equipaggio verso Marte saranno effettuati tra 4 anni. L’obiettivo era appunto quello di contenere l’atterraggio del booster, così da renderlo riutilizzabile: un’ipotesi che permeterebbe, nella visione di Musk, di rifornirlo e farlo ripartire, trasformando Starship in un mezzo di trasporto spaziale economico e alla portata della massa. (Ilfattoquotidiano.it)

Andrea Stroppa sotto inchiesta. Gli affari del genio informatico con Elon Musk - L’italiano è apparso più volte al fianco di Musk durante incontri con esponenti politici di rilievo, come la premier italiana Giorgia Meloni. Chi è Andrea Stroppa? Nato nel 1994, Andrea Stroppa è un talentuoso informatico che ha cominciato la sua carriera come hacker, sfruttando le sue abilità per scopi etici. (Velvetmag.it)

Per l’Ue «X non è una big» : niente obblighi antitrust per il social di Elon Musk - L’Ue ha poi ammesso che, pur avendo X alcune caratteristiche simili alle altre big, non è da considerare una major a causa del basso impatto economico. In ogni caso la Commissione europea continuerà a vigilare. Tra questi ci sono, oltre a Meta, Google ed Apple, anche Amazon e Microsoft, la sudcoreana Samsung e la cinese Bytedance, la società di TikTok. (Lettera43.it)