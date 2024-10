Covid, Vaia: “L’influenza è peggio? No, tutti i virus respiratori devono preoccupare” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Fare attenzione nella maniera giusta, vaccinazione fondamentale per anziani e fragili" "A chi dice che l'influenza quest'anno è peggio del Covid, dico che non è così. tutti gli oltre 200 virus respiratori che circolano in inverno ci devono preoccupare nella maniera giusta: Covid, virus influenzali, virus parainfluenzali, virus respiratorio sinciziale, senza dimenticare le malattie respiratorie" Sbircialanotizia.it - Covid, Vaia: “L’influenza è peggio? No, tutti i virus respiratori devono preoccupare” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Fare attenzione nella maniera giusta, vaccinazione fondamentale per anziani e fragili" "A chi dice che l'influenza quest'anno èdel, dico che non è così.gli oltre 200che circolano in inverno cinella maniera giusta:influenzali,parainfluenzali,o sinciziale, senza dimenticare le malattiee"

