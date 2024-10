Conto alla rovescia per la costruzione della Casa di Comunità a Santa Marinella (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Santa Marinella, 16 ottobre 2024 – Conto alla rovescia per l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità. Attraverso una missiva ufficiale della Asl Rm 4 a firma del Direttore Generale dott. Di Cicco, si dà comunicazione sullo stato di avanzamento dell’iter burocratico relativo alla conclusione della fase progettuale e al conseguente avvio di trasformazione della struttura in presidio sanitario. L’ultimo passaggio consiste con una conferenza di servizi prevista entro la fine dell’anno, dopodiché, da cronoprogramma, l’inizio dei lavori per la costruzione della Casa di Comunità a Santa Marinella è previsto per gennaio 2025 mentre conclusione dei lavori è fissata per gennaio 2026. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 –per l’avvio dei lavori relativirealizzazionedi. Attraverso una missiva ufficialeAsl Rm 4 a firma del Direttore Generale dott. Di Cicco, si dà comunicazione sullo stato di avanzamento dell’iter burocratico relativoconclusionefase progettuale e al conseguente avvio di trasformazionestruttura in presidio sanitario. L’ultimo passaggio consiste con una conferenza di servizi prevista entro la fine dell’anno, dopodiché, da cronoprogramma, l’inizio dei lavori per ladiè previsto per gennaio 2025 mentre conclusione dei lavori è fissata per gennaio 2026.

