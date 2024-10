Consob: 'Tema governance è determinante per la competitività' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Consob, Assonime e Comitato italiano per la corporate governance si confrontano sul Tema della corporate governance come "fattore determinante per la competitività del sisTema Italia nel confronto internazionale" e - spiega una nota, spiegando il perchè dell'incontro di oggi nell'auditorium della sede della Consob - sull'impatto di "digitalizzazione, disintermediazione e sostenibilità fra i principi che oggi devono ispirare il cambiamento nelle pratiche di governo societario". Per il presidente della Consob, Paolo Savona, che ha aperto il convegno, "la materia è investita da due ondate di innovazioni: la deglobalizzazione e le contabilità decentrate, blockchain e Dlt. Gli incombenti sviluppi contabili decentrati impongono - ha detto - una riorganizzazione della governance. Quotidiano.net - Consob: 'Tema governance è determinante per la competitività' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024), Assonime e Comitato italiano per la corporatesi confrontano suldella corporatecome "fattoreper ladel sisItalia nel confronto internazionale" e - spiega una nota, spiegando il perchè dell'incontro di oggi nell'auditorium della sede della- sull'impatto di "digitalizzazione, disintermediazione e sostenibilità fra i principi che oggi devono ispirare il cambiamento nelle pratiche di governo societario". Per il presidente della, Paolo Savona, che ha aperto il convegno, "la materia è investita da due ondate di innovazioni: la deglobalizzazione e le contabilità decentrate, blockchain e Dlt. Gli incombenti sviluppi contabili decentrati impongono - ha detto - una riorganizzazione della

