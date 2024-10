Chiusura del Nabilah, la replica dell'amministratore: “Nessun sigillo apposto” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A poche ore dalle ordinanze che hanno colpito il Nabilah, arriva la risposta dell'amministratore unico Luca Iannuzzi che ha inteso dare il suo punto di vista sulla vicenda e anticipare le azioni che l'esercizio imprenditoriale intraprenderà per riprendere quanto prima l'attività .“Il Nabilah è Napolitoday.it - Chiusura del Nabilah, la replica dell'amministratore: “Nessun sigillo apposto” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A poche ore dalle ordinanze che hanno colpito il, arriva la rispostaunico Luca Iannuzzi che ha inteso dare il suo punto di vista sulla vicenda e anticipare le azioni che l'esercizio imprenditoriale intraprenderà per riprendere quanto prima l'attività .“Ilè

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Chiusura del Nabilah, la replica dell'amministratore: “Nessun sigillo apposto” - A poche ore dalle ordinanze che hanno colpito il Nabilah, arriva la risposta dell'amministratore unico Luca Iannuzzi che ha inteso dare il suo punto di vista sulla vicenda e anticipare le azioni che l ... (napolitoday.it)

Chiuso il Nabilah, parla Iannuzzi: “Nessun sequestro, chiariremo le presunte irregolarità con il Comune” - Parla l’amministratore unico del Nabilah, Luca Iannuzzi, a Fanpage.it: “Niente sigilli né sequestri, a maggio riapriremo regolarmente per la stagione estiva”. (fanpage.it)

Napoli, uomo aggrappato ad un auto a Piazza Garibaldi, l’accaduto - Gli agenti, in piazza Garibaldi, hanno notato l’uomo aggrappato a un’auto in movimento in evidente stato di alterazione. Poco prima, aveva importunato una donna e si era introdotto nell’auto di un ... (magazinepragma.com)