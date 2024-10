Camera, opposizioni contro Meloni, Schlein: “Alza la voce con Sea Watch ma non con Netanyahu” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche Conte ha criticato Meloni sulla questione mediorientale: "Non vi sono bastati mesi di sistematico sterminio della popolazione palestinese per capire che quella di Netanyahu è una strategia folle che porta a una barbarie?" L'articolo Camera, opposizioni contro Meloni, Schlein: “Alza la voce con Sea Watch ma non con Netanyahu” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Camera, opposizioni contro Meloni, Schlein: “Alza la voce con Sea Watch ma non con Netanyahu” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche Conte ha criticatosulla questione mediorientale: "Non vi sono bastati mesi di sistematico sterminio della popolazione palestinese per capire che quella diè una strategia folle che porta a una barbarie?" L'articolo: “lacon Seama non con” proviene da Il Difforme.

Camera - la discussione sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue : segui la diretta - In diretta dall’Aula di Montecitorio le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue L'articolo Camera, la discussione sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. . (Ilfattoquotidiano.it)

Ue : Meloni alla Camera consegna discorso - 'ci vediamo dopo' - "Ci vediamo dopo", ha detto la premier tornando a palazzo Madama per il dibattito. (Adnkronos) - Giorgia Meloni ha consegnato a Montecitorio il testo delle comunicazioni in vista del Consiglio Ue rese stamattina in aula al Senato. Roma, 15 ott. Alla Camera la discussione generale sul discorso della Meloni è fissato dalle 15, il voto sulle risoluzioni dalle 19. (Liberoquotidiano.it)

“Forti coi deboli - deboli coi fort : ecco la giustizia in salsa Meloni”. Parla D’Orso - capogruppo M5S in commissione Giustizia della Camera - Con il Ddl Sicurezza, che dovremmo tutti chiamare Ddl Repressione, non avremo alcuna sicurezza in più ma un panpenalismo che talvolta intaserà inutilmente i tribunali e in altri casi consentirà di intimidire e sopprimere il dissenso politico e sociale o di punire in maniera brutale condotte scorrette ma di portata marginale”. (Lanotiziagiornale.it)