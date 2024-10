Brescia: quartetto indaco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Protagonista del quinto appuntamento della 53^ Stagione Concertistica organizzata dall'Associazione GIA - Giovani Interpreti Associati - APS è il quartetto indaco, costituto da Eleonora Matsuno e Ida Di Vita ai violini, Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello.Il quartetto ha Bresciatoday.it - Brescia: quartetto indaco Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Protagonista del quinto appuntamento della 53^ Stagione Concertistica organizzata dall'Associazione GIA - Giovani Interpreti Associati - APS è il, costituto da Eleonora Matsuno e Ida Di Vita ai violini, Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello.Ilha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genio più genio: Volta trova Beethoven, il Tempio Voltiano apre ad arte e scienza - Como La rassegna “Musica e energia nel segno di Volta” al via il prossimo 19 ottobre. Una serie di omaggi per il connubio tra due figure straordinarie del XVIII e XIX secolo Il Tempio Voltiano è indub ... (laprovinciadicomo.it)

Il magico Tempio sul Lago di Como per la prima volta apre le porte alla musica classica - Per la prima volta il Tempio Voltiano di Como apre le proprie porte alla musica classica. Un’occasione unica per celebrare due figure straordinarie, vissute tra Settecento e Ottocento: Alessandro Volt ... (comozero.it)

Musica classica e scienza. Inedito dialogo - Sabato 16 novembre, sempre alle 18.30, visita guidata seguita dall’introduzione del fisico di Ugo Moschella e poi il concerto del Quartetto Indaco, con musiche di Beethoven e Mendelssohn. Sul palco ... (ilgiorno.it)