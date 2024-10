Lanazione.it - Bollette mai consegnate e taglio alla fornitura. “Pulcini morti per colpa di un disservizio”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Luni (La Spezia), 16 ottobre 2024 – Avere ospiti a casa ed essere costretti a staccare il frigorifero per non restare al buio. Non essere in grado di attivare una lavatrice e portare a termine il ciclo di lavaggio, non poter neppure accendere la stufa a pellet. Questi sono soltanto alcuni dei disagi che Nando Lorieri, residente in via Dogana a Luni da ben 58 anni, ha dovuto subire nel corso delle ultime settimane per via di unche – racconta al cronista – davvero non dipendeva da lui. Il motivo? Ledi gas e luce non gli venivano recapitate da diversi mesi e, nonostante le varie richieste fatte alle Poste e al gestore, per Nando Lorieri non vi era modo di poterle visionare e quindi di poter procedere con il pagamento.