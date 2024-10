Bernabé e Belahyane, l’Inter studia il dopo Asllani? Ausilio fissa gli obiettivi – CdS (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bernabé è uno dei profili giovani individuati dall’Inter per il centrocampo del futuro, ma non è il solo. Anche Belahyane è uno dei nomi valutati da Piero Ausilio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri valutano il “sostituto” di Kristjan Asllani. VICE CALHANOGLU – Negli ultimi anni, l’Inter ha scelto di puntare sempre più sui talenti del calcio italiano, bilanciando giovani promesse nostrane e straniere già acclimatate in Serie A. In questo contesto, il direttore sportivo Piero Ausilio starebbe studiando un possibile cambio nel ruolo di vice-Calhanoglu, vista l’incertezza intorno alla crescita di Kristjan Asllani. Arrivato nel 2022 dall’Empoli come giovane di prospettiva, Asllani, pur guadagnando spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi, non ha ancora raggiunto il salto di qualità atteso. Inter-news.it - Bernabé e Belahyane, l’Inter studia il dopo Asllani? Ausilio fissa gli obiettivi – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è uno dei profili giovani individuati dalper il centrocampo del futuro, ma non è il solo. Ancheè uno dei nomi valutati da Piero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri valutano il “sostituto” di Kristjan. VICE CALHANOGLU – Negli ultimi anni,ha scelto di puntare sempre più sui talenti del calcio italiano, bilanciando giovani promesse nostrane e straniere già acclimatate in Serie A. In questo contesto, il direttore sportivo Pierostarebbendo un possibile cambio nel ruolo di vice-Calhanoglu, vista l’incertezza intorno alla crescita di Kristjan. Arrivato nel 2022 dall’Empoli come giovane di prospettiva,, pur guadagnando spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi, non ha ancora raggiunto il salto di qualità atteso.

