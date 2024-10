Basket serie B | Chieti - Toscana Legno Pielle Livorno 79-73: biancoblu sommersi dalle triple di Chieti. Arriva il secondo KO consecutivo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LivornoTODAY Dimenticare la sconfitta contro Ravenna e tornare a vincere. Questi gli obiettivi della Toscana Legno Pielle Livorno che stasera, mercoledì 16 ottobre, torna in campo per il turno infrasettimanale contro Chieti (palla a due alle 21). I biancoblù Livornotoday.it - Basket serie B | Chieti - Toscana Legno Pielle Livorno 79-73: biancoblu sommersi dalle triple di Chieti. Arriva il secondo KO consecutivo Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DITODAY Dimenticare la sconfitta contro Ravenna e tornare a vincere. Questi gli obiettivi dellache stasera, mercoledì 16 ottobre, torna in campo per il turno infrasettimanale contro(palla a due alle 21). I biancoblù

