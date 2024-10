Oasport.it - Basket, la Dinamo Sassari soffre ma piega i polacchi dell’Anwil Wloclawek in FIBA Europe Cup

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Secondo successo stagionale inCup per la, che al PalaSerradimignia resistenza deiper 69-66 in un match rimasto sul filo dell’equilibrio per tutti i 40?. Eimantas Benzdius e Justin Bibbins contribuiscono con 13 punti equamente divisi, insieme ai 12 di Michael Sokolowski e ai 7 di Alessandro Cappelletti – top scorer per gli ospiti Luke Nelson con 17 punti, con 13 punti messi a referto da Luke Petrasek. Laesce benissimo dai blocchi (5-1), con Fobbs e Bendzius che confezionano il +6 (9-3). Ogengangenda e Michalak riportano l’Anwil a contatto (11-10), con Luke Nelson che firma la tripla del sorpasso (15-16). Ci pensa Alessandro Cappelletti a riportareavanti (18-17), con il piazzato di Bendzius e la penetraizone di Petrasek che fissano il punteggio sul 22-22 alla prima sirena.