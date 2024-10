Auto in fiamme nel parcheggio della scuola: vigili del fuoco provvidenziali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grande apprensione stamattina (mercoledì 15 ottobre) nel parcheggio della scuola media Salvemini di Brindisi, dove una Ford Focus station wagon in sosta ha preso improvvisamente fuoco. È accaduto intorno alle ore 14.20. Il piazzale era pieno di Auto. Il Brindisireport.it - Auto in fiamme nel parcheggio della scuola: vigili del fuoco provvidenziali Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grande apprensione stamattina (mercoledì 15 ottobre) nelmedia Salvemini di Brindisi, dove una Ford Focus station wagon in sosta ha preso improvvisamente. È accaduto intorno alle ore 14.20. Il piazzale era pieno di. Il

