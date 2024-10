Attore difende Diddy e parla in modo strano delle sue feste (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Molte celebrità americane in queste settimane sono in silenzio stampa, quasi tutti i vip che hanno frequentato le feste di Diddy adesso evitano riflettori e interviste, altri fanno parlare i loro avvocati con le diffide, ma c’è anche chi ha deciso di parlare e sostenere il rapper. L’Attore e cantante Bow Wow per anni ha partecipato ai party di Sean Combs e di recente ha deciso di supportare Puff Daddy. In un’intervista rilasciata alla conduttrice Rocsi Diaz nel podcast “More To The Story”, l’Attore americano ha preso le parti di Diddy. Bow Wow without the freak offs: pic.twitter.com/JBnEvk6hxK — M Mitchell (@zMGx215) October 13, 2024 Bow Wow, l’Attore parla di Diddy: “Io non ho visto quelle cose, le sue feste mancano”. “La situazione è assurda è una cosa da pazzi. Mi sembra tutto così irreale e assurdo. Ho letto dei rumor che circolano, ma io non ho mai visto nulla del genere. Biccy.it - Attore difende Diddy e parla in modo strano delle sue feste Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Molte celebrità americane in queste settimane sono in silenzio stampa, quasi tutti i vip che hanno frequentato lediadesso evitano riflettori e interviste, altri fannore i loro avvocati con le diffide, ma c’è anche chi ha deciso dire e sostenere il rapper. L’e cantante Bow Wow per anni ha partecipato ai party di Sean Combs e di recente ha deciso di supportare Puff Daddy. In un’intervista rilasciata alla conduttrice Rocsi Diaz nel podcast “More To The Story”, l’americano ha preso le parti di. Bow Wow without the freak offs: pic.twitter.com/JBnEvk6hxK — M Mitchell (@zMGx215) October 13, 2024 Bow Wow, l’di: “Io non ho visto quelle cose, le suemancano”. “La situazione è assurda è una cosa da pazzi. Mi sembra tutto così irreale e assurdo. Ho letto dei rumor che circolano, ma io non ho mai visto nulla del genere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diddy - un suo collega ammette : “Ora parlo io - alle sue feste a 16 anni” - Io non ho niente da nascondere e posso parlare in maniera serena. Ricordate il video musicale di The Notorious, One More Chance? Ecco questo più o meno succedeva”. “Ora parlo io, perché non voglio che siano altri a raccontare cose non vere. “Come sta il mio assistito in carcere? Penso che il cibo sia probabilmente la parte più dura. (Biccy.it)

Diddy Party - ecco svelati tutti i vip coinvolti nelle feste : ora c’è da tremare - i nomi sono saltati fuori - According Newsmax, the same names have been linked for over 15 years, with the real party reportedly beginning at… pic. Oltre a lui, comunque, molte altre celebrità potrebbero essere a conoscenza di quello che avveniva nella villa di Puff Daddy. com/QSgpHSVjGE — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 23, 2024 La lista dei Vip coinvolti nello scandalo Puff Daddy: i nomi Di seguito la lista ... (Donnapop.it)

Diddy Party : chi sono i “gay famosi e insospettabili” di cui parla uno spacciatore? La lista completa di chi partecipava alle feste - Ai tempi erano dei ragazzi e stavano tra di loro senza donne, se capisci quello che voglio dire. com/m47NCDmqvG — Busy Bee 1963 (@busybeeisme1963) September 25, 2024 . Le accuse nei confronti di Sean Combs sono gravissime e al momento l’interessato si trova in stato di fermo nell’attesa del processo e della futura sentenza. (Donnapop.it)