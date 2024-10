Assegno unico, in provincia già erogati oltre 259 milioni in otto mesi: a fine anno saranno 400 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nei primi otto mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie bergamasche assegni per oltre 259 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai quasi 366 milioni del 2023 e ai 264,6 milioni del 2022. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento Inps dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno unico Universale (AUU), del quale complessivamente in provincia hanno beneficiato per almeno una mensilità 121.097 nuclei familiari, per un totale di 199.335 figli. Ammonta a 169 euro l’importo medio mensile per figlio: proiettato sugli otto mesi presi in esame, significa che sul territorio sono già stati distribuiti esattamente 259.394.636 euro. Un dato al quale concorrono i 166 euro di media per ognuno dei 192.417 figli non disabili e i 251 euro per i 6.918 disabili. Bergamonews.it - Assegno unico, in provincia già erogati oltre 259 milioni in otto mesi: a fine anno saranno 400 Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nei primidel 2024 sono statialle famiglie bergamasche assegni per259di euro, che vad aggiungersi ai quasi 366del 2023 e ai 264,6del 2022. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento Inps dell’Osservatorio Statistico sull’Universale (AUU), del quale complessivamente inbeneficiato per almeno una mensilità 121.097 nuclei familiari, per un totale di 199.335 figli. Ammonta a 169 euro l’importo medio mensile per figlio: proiettato suglipresi in esame, significa che sul territorio sono già stati distribuiti esattamente 259.394.636 euro. Un dato al quale concorrono i 166 euro di media per ognuno dei 192.417 figli non disabili e i 251 euro per i 6.918 disabili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assegno Unico Universale - erogati 13 - 1 miliardi di euro a 6 - 2 milioni di famiglie - it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei—auu. 532 i nuclei famigliariche hanno ricevuto l’assegno per il 2024, per un totale di 9. Si informa, inoltre, che nella pagina degli Osservatori statistici sono stati aggiornati i dati navigabili riguardanti i nuclei e i figli beneficiari di almeno un AUU a domanda nell’anno, ( https://servizi2. (Impresaitaliana.net)

Bim : “Il dissesto? Colpa della mancata prevenzione. Erogati 3 milioni in 10 anni ai Comuni in difficoltà” - Purtroppo, la ricerca storica non viene presa quasi mai in considerazione dalle amministrazioni locali: per evitare responsabilità, si fa finta di non sapere. 200 euro, sistemazione frana in frazione Sogno; – Capizzone, 8. Contributi a fondo perduto quarto trimestre 2023 (erogati nel 2024) Sono stati erogati contributi a fondo perduto, per un valore di 174. (Bergamonews.it)

Assegno Unico - in Bergamasca erogati più di 196 milioni di euro in sei mesi - In dettaglio, per i primi sei mesi del 2024, sono stati beneficiati 6. L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche sui beneficiari dell’assegno e sui valori economici correlati, riferiti al periodo da marzo 2022 a giugno 2024. Sono alcuni dati dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale pubblicato negli scorsi giorni, che include anche i nuclei ... (Bergamonews.it)